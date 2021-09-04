الداخلية: فيديو اختطاف شقيق شخص بالقاهرة مُفبرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر مواطن مقيم بالقاهرة تعرض شقيقه للاختطاف من قبل مجهولين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم السبت، أنه بالفحص تبين سابقة ارتباط المُبلغ بأحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة عربية وزواج الأخير من شقيقته، وعلم بقيام شقيقته وزوجها بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص "سبق عمل الزوج طرفه" وهروبهما.

وأوضحت أنه في إطار سعي الدائن لاسترداد أمواله قام باستكتاب شقيق المبلغ إيصالات أمانة ومطالبته بتدبير المبلغ المالي المستولى عليه من قبل زوج شقيقته، مما دفع المبلغ لاختلاق واقعة الخطف لعدم تدبير المبلغ المالي المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محرر الشكوى لاختلافه واقعة الخطف.