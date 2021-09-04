​استعدادات مكثفة لـ"الموجة الرابعة".. إيبارشيات وكنائس تواصل إيقاف الخدمات وعودة الحجز المسبق للقداسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

واصلت كنائس وإيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الغلق وإيقاف الخدمات الكنسية وإعادة نظام الحجز المسبق للقداسات، بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مجددًا.

وأعلن الأنبا أكسيوس، الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، عن إجراءات احترازية جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، تتمثل في تعليق خدمة القداسات ومدارس التربية الكنيسة وجميع الأنشطة وقاعات العزاء.

وأوضح الأنبا أكسيوس فى بيان له، أن التعليق سيكون خلال الفترة من 3 سبتمبر وحتى 17 سبتمبر، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وحتى لا يسهم استمرار الفعاليات فى زيادة أعداد الإصابات فى محيط كنيسة السيدة مريم العذراء والقديس يوحنا المعمدان بعين شمس الغربية.

وأعلنت مطرانية شبرا الخيمة، عن ترتيبات جديدة بخصوص مشاركة شعبها في الصلوات الطقسية والخدمات الرعوية، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

كما أشارت المطرانية في بيانٍ لها، إلى أن لجنة إدارة الأزمات التابعة للمطرانية اجتمعت أمس الخميس، لدراسة الوضع الراهن لفيروس كورونا وانتهت إلى عدد من القرارات بإجماع الآراء، كان من أهمها العودة إلى نظام الحجز المسبق بالنسبة لمشاركة الشعب في القداسات، وبنسبة 50 % من سعة كل كنيسة، على ألا تزيد عظة القداس عن 15 دقيقة، إلى جانب السماح بمشاركة 40 فردًا فقط في صلوات الإكليل والجناز، وتناول المرضى في منازلهم، وصلاة القنديل.

كما نصت القرارات على إلغاء قاعات وسرادقات العزاء وكذلك إيقاف الرحلات والمؤتمرات التي تقام خارج كنائس الإيبارشية، مع استمرار الأنشطة ذاتها داخل الكنائس.

وأعلنت المطرانية في بيانها، عن إعادة توزيع خدمة مدارس الأحد على أيام الجمعة من كل أسبوع بما يسمح لكل مرحلة دراسية بإقامة الخدمة الخاصة بها مرة كل شهر.

بدورها، قررت كنائس شبرا إيقاف كل الإجتماعات والأنشطة الخاصة بالكنيسة سواء روحية أو اجتماعية أو كشافة وكذلك التربية الكنسية بنين وبنات بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على الشعب المبارك.

وأصدر مهرجان الكرازة المرقسية التابع للكنيسة الأرثوذكسية فى شبرا تعليمات إلى المشاركين في أنشطته المختلفة بعدم حضور الفعاليات فى حالة الشعور بأعراض الأنفلونزا.

وذكر بيان لمهرجان الكرازة المرقسية فى شبرا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" "نظراً لوجود حالات مرضية كثيرة نؤكد على الجميع الإلتزام بعدم حضور أي من فعاليات المهرجان في حالة الشعور بأي اعراض انفلونزا وإبلاغ الخادم المسئول، وسيتم ترتيب طريقة تسابق بديلة".

كما أعلنت مطرانية ملوى وأنصنا والأشمونين بمحافظة المنيا التابعة للكنيسة الأرثوذكسية عن إجراءات جديدة بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وذكر بيان للأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، عن قرار جديد نظرا للارتفاع الملحوظ لأعداد الإصابة بفيروس كورونا المتحور "دلتا بلس"، يتمثل فى التشديد على الالتزام بنسبة الحضور للقداسات والعشيات بنسبة لا تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بنظام الحجز المسبق مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد اللازم منعا لإنتشار العدوى، وبحد أقصى فرد لكل دكة، وكذلك الاجتماعات والأنشطة الكنسية.

وأضاف البيان: "عند شعورك بأي أعراض ولو طفيفة تقتضى الأمانة والمحبة التزامك المنزل. مختتمًا: "نصلى إلى أن يحفظ حياتكم وأن ينجى مصر وكل العالم من هذا الوباء، ويجعل أبواب الكنيسة مفتوحة دائما أمام المؤمنين."

واعتذرت الكاتدرائية المرقسية وكنيسة مارجرجس بسبورتينج بالإسكندرية عن استقبال أى رحلات للزيارة لها خلال الفترة المقبلة، موضحة أن القرار جاء بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كوفيد 19.

ووجه الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس نداء إلى أقباط المنيا الأرثوذكس أنه يشترط ارتداء الكمامة قبل الدخول لأى كنيسة.

وجاء في توجيه الأنبا مكاريوس أسقف المنيا إلى الأقباط الأرثوذكس التالى "الأبناء المباركين شعب الإيبارشية المحبة للمسيح "المنيا" بعد أن أعلنت اليوم وزارة الصحة دخول مصر الموجة الرابعة لكورونا وحفاظاً على سلامتكم، سيكون ارتداء الكمامة شرطا أساسيا لدخول الكنيسة بما فى ذلك الأطفال".