أخبار التعليم| تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة.. و10 شروط للقبول بالكلية الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم السبت، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:

- الموعد النهائي.. التعليم تحسم موقف نتيجة المقبولين في مدارس "ستيم"

- لمن يرغب من المعلمين وأولياء الأمور.. التعليم: هذه آليات إرسال الشكاوى

- من كي جي إلى 4 ابتدائي.. "التعليم" تعلن أسعار الكتب المطورة لجميع المدارس

- 3 حالات غش.. بيان من التعليم بشأن أول أيام امتحانات الثانوية "الدور الثاني"

- تداول امتحان العربي للثانوية العامة "دور ثان"

- تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. قرار جديد بمد التقديم حتى هذا الموعد

- الداخلية: تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة لـ 60% ومد التقديم للالتحاق

- تعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة.. 10 شروط للقبول بالكلية الجوية بعد خفض تنسيقها لـ52%

- أول تحرك من "التضامن" بشأن حضانة تستغل آية قرآنية للدعاية

- مصرية إيطالية.. ما تريد معرفته عن المدرسة الصناعية بمدينة الأثاث

- التعليم: افتتاح مدرسة رسمية دولية بنظام الـIG في العاصمة الإدارية

- تنسيق الجامعات 2021| فرصة لطلاب الدور الثاني بالثانوية للالتحاق بكليات المرحلة الأولى

- بدون فائدة.. 3 بنوك تتيح سداد المصروفات الدراسية بالكريدت كارد (تفاصيل)

- تنسيق المرحلة الثانية| التعليم العالي توجّه نداء للطلاب قبل ساعات من الإغلاق

- تناسب وظائف المستقبل.. مزايا برامج مرحلتي البكالوريوس والليسانس بكليات جامعة القاهرة

- جامعة المنصورة الجديدة.. التعليم العالي: البرامج الدراسية لجامعات الأهلية للعام الجامعي الجديد

- تنبيه مهم من الأزهر بشأن سن القبول في رياض الأطفال وأولى ابتدائي

- تنسيق الأزهر 2021| 9 آلاف طالب سجلوا رغباتهم للقبول بكليات القاهرة

- غدًا.. فتح باب التحويلات بين كليات جامعة الأزهر