وزير الداخلية يصل قطر في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية القطرية.

وتأتي زيارة وزير الداخلية السعودي إلى قطر بعد جولة في العراق، السبت، حيث أجرى مباحثات رسمية مع نظيره العراقي عثمان علي الغانمي، إضافة إلى مسؤولين آخرين، بينهم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وبحث عبدالعزيز بن سعود بن نايف في العراق تعزيز التنسيق والتعاون الأمني مع العراق، حسبما كتب على حسابه في "تويتر".