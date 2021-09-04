أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحتجون

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت لجنة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام البوابة رقم 3 في مرفأ بيروت للمطالبة بالكف عن تهميش قضيتهم.

وجاءت الوقفة لتوجيه رسالة إلى المسؤولين للكف عن المماطلة وتضييع الوقت بسبب عدم التخلي عن الحصانات وعدم المثول أمام المحقق العدلي.

يذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، كان قد وجّه في الثاني من يوليو الماضي كتاباً إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزراء سابقين ونواب حاليين تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ.

وطلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه. كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.

ولم يتم رفع الحصانات أو إعطاء الأذونات.

وأسفر الانفجار، الذي وقع في أغسطس 2020، عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وإلحاق أضرار كبيرة بالمباني في بيروت.

وأسفر الانفجار، الذي في أغسطس 2020، عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وإلحاق أضرار كبيرة بالمباني في بيروت.