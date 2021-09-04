فرنسا تحذر من تأثير التحديات الأمنية في أفغانستان على أوروبا

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2021 9:18 مساءً

حذر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم السبت، من التحديات الأمنية الناجمة عن الاضطرابات في أفغانستان، وقال أنها يجب أن تكون ”جرس إنذار للاتحاد الأوروبي“.

ودعا لو مير، الاتحاد الأوروبي، إلى أن يكون أكثر طموحا فيما يتعلق بالدفاع والقيادة على المستوى العالمي.

وأضاف للصحفيين خلال مؤتمر سنوي للشركات في تشرنوبيو الإيطالية: ”يجب أن تصبح أوروبا القوة العظمى الثالثة إلى جانب الصين والولايات المتحدة. دعونا نفتح أعيننا، فنحن نواجه تهديدات ولا يمكننا الاعتماد بعد الآن على حماية الولايات المتحدة“.

وقال لو مير، إن ”أفغانستان جرس إنذار“، مضيفا أن أوروبا تواجه أيضا تهديدات أمنية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف الوزير الفرنسي، أن ”باريس قررت استثمار 1.7 مليار يورو (2.02 مليار دولار) إضافية في مجال الدفاع هذا العام وتود أن ترى دولا أوروبية أخرى تفعل الشيء نفسه“.