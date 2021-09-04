من هو فيروز آبادي صاحب “السحالي” الذي شيعته طهران اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت طهران أمس الجمعة عن وفاة اللواء حسن فيروز آبادي، المستشار العسكري لقائد القوات المسلحة الإيرانية علي خامنئي، متأثراً بفيروس كورونا.

وتم اليوم تشييع جثمان آبادي، المعروف لعلاقته القوية بالمرشد، وكذلك تصريحاته المثيرة للجدل، المتعلقة خصوصا بالتجسس الغربي على البرنامج النووي الإيراني.

صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أن آبادي، رئيس هيئة الأركان العامة السابق للقوات المسلحة والمستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي، توفي عن عمر ناهز 70 عاما.

وأضافت أن أبادي الذي قاد القوات المسلحة الإيرانية لمدة 27 عاما، توفي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد نتيجة موجة خامسة من ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا، ومع تزايد غضب الإيرانيين من استجابة الحكومة للحد من انتشار الوباء.

في عام 2018 وبعد حملة اعتقالات إيرانية طالت عددا من دعاة حماية البيئة بدعوى التجسس، اتهم أبادي “عملاء أجهزة مخابرات غربية بنشر الزواحف والسحالي الصحراوية في إيران للكشف عن أنشطة نووية”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أبادي القول “لقد اكتشفنا أن جلدها (السحالي) قادر على التقاط الموجات الذرية، وأنها كانت جواسيس نوويون أرادوا معرفة أين توجد مناجم اليورانيوم داخل إيران وأين توجد الأنشطة النووية”.