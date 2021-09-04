خامنئي يعين المتشدد خراساني في مجلس صيانة الدستور

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - وافق المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء السبت، تعيين أحمد حسيني خراساني، رجل الدين المتشدد، في مجلس صيانة الدستور، وذلك بعد استقالة صادق آملي لاريجاني، العضو البارز في هذا المجلس.

واعترف خامنئي، في بيان له، باستقالة لاريجاني، مكتفياً بالإشادة بما أسماه بـ“الخدمات العلمية التي قدمها خلال تواجده في مجلس صيانة الدستور“.

وقال خامنئي، في بيان، إنه ”يعين خراساني في مجلس صيانة الدستور بعد استقالة صادق آملي لاريجاني“.

ويحمل أحمد خراساني، البالغ من العمر 62 عاماً، مرتبة الاجتهاد وفق المنظور الشيعي، وهو ممثل أهالي محافظة خراسان شمال إيران في مجلس خبراء القيادة، وعضو جمعية مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم (المتشددة).

وكانت صحيفة ”آفتاب يزد“ الإيرانية الإصلاحية أفادت، يوم الجمعة الماضي، بأن رجل الدين الإيراني البارز صادق آملي لاريجاني يعتزم تقديم استقالته من عضوية مجلس صيانة الدستور، الذي يترأسه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي.

ويتكون مجلس صيانة الدستور من 12 عضواً، 6 منهم رجال دين، ومثلهم خبراء في مجال القانون.

وتتمثل وظيفة المجلس في الإشراف على جميع الانتخابات والمصادقة على المرشحين، وله الحق في تفسير نصوص الدستور وتعيين مطابقتها للشريعة الإسلامية وفق المذهب الجعفري.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، بدأت الخلافات تتسع بين لاريجاني وباقي أعضاء مجلس صيانة الدستور، بعد استبعاد قائمة طويلة من المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة، من بينهم شقيقه علي لاريجاني الذي يعد أحد مستشاري المرشد علي خامنئي.

واتهم لاريجاني الأجهزة الأمنية بـ ”زيادة التدخل، عبر التقارير الكاذبة، في قرارات مجلس صيانة الدستور المتعلقة باستبعاد المرشحين للانتخابات الرئاسية“.

وقال: ”يجب على مجلس صيانة الدستور أن يتصرف بطريقة لا تتهمنا بأننا كبرنا جميعًا وغير قادرين على الإصلاح والتحسين“.

وتراجع لاريجاني عن تصريحاته بعد يوم من انتقاده الحاد لمجلس صيانة الدستور لاستبعاده بعض المرشحين للرئاسة، بعد موجة انتقادات طالته من التيار المتشدد.

ولم تتضح بعد الأسباب التي دفعت صادق لاريجاني لتقديم استقالته من منصبه، كما لم يعلق مجلس صيانة الدستور على سبب الاستقالة.

ويشغل صادق لاريجاني، البالغ من العمر 60 عاماً، منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، (أحد أجهزة الحكم)، بقرار من خامنئي صدر أواخر عام 2018، وهو ممثل محافظة مازندران شمال إيران في مجلس خبراء القيادة، التي تشرف على أداء المرشد علي خامنئي، وتعيين بديل عنه في حال عجزه عن أداء مهامه.