الرئيس الإسرائيلي التقى العاهل الأردني سرا في عمان الأسبوع الماضي

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الأسبوع الماضي، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال زيارة سرية إلى الأردن.

وقال ديوان الرئاسة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن الرئيس يتسحاق هرتسوغ كان قد قام يوم الأحد الماضي بزيارة سرية إلى الأردن التقى خلالها بالملك عبد الله الثاني في قصره في عمان”.

وأضاف أنه تم الاتفاق على هذه الزيارة مسبقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.

لقاء بينيت والسيسي

وكانت قناة كان الإسرائيلية الرسمية، قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي، إن لقاء رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية “قريبا وبشكل علني”.

وبحسب القناة، قد اتفقت إسرائيل ومصر بالفعل على عقد الاجتماع علنا وليس سرا، ولم تحدد تاريخا محددا للقاء، إلا أنها قالت إنه من المتوقع أن يكون قريبا جدا.

وأضافت أن إسرائيل قامت بسلسلة بوادر تجاه قطاع غزة، في ظل جهد مصري لتحقيق تسوية على حدود القطاع مع إسرائيل، بما في ذلك قضية الأسرى والمفقودين