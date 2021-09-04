الشيخ حمدان بن زايد يثمن تضامن الإمارات مع الشعب الأفغاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ثمن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، للعائلات الأفغانية بمدينة الإمارات الإنسانية.



وتستضيف الإمارات مؤقتا تلك العائلات في طريقها لدول أخرى، لتجسد اهتمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالأوضاع الإنسانية لهذه العائلات وحرصه على توفير سبل الراحة والحياة الكريمة لها خلال وجودها بالإمارات.

وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن تفقد ولي عهد أبوظبي لهذه العائلات والوقوف بنفسه على احتياجاتها ومتطلباتها، وتوجيهاته بتقديم أفضل الخدمات لها يوضح بجلاء الأهمية التي توليها الإمارات لضيوفها من الشعب الأفغاني والمتأثرين من تداعيات الأوضاع هناك.

وأضاف ممثل الحاكم في منطقة الظفرة: "جاءت الزيارة كتعبير حقيقي وإظهار أكبر قدر من التضامن مع الشعب الأفغاني في ظروفه الراهنة، كما تعبر عن إيمان راسخ بأواصر الأخوة الإنسانية التي تعمل الإمارات على تعزيزها بين الشعوب باعتبارها الوسيلة الأمثل للوحدة والتضامن وتعميق قيم الخير والفضيلة ونبذ العنف والكراهية".

وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن مواقف الإمارات الإنسانية تجاه الآخرين تتعزز دائما بمواقف ومبادرات قيادتها الرشيدة التي تضع الإنسان في أي مكان من العالم وتوفير الحياة الكريمة له في مقدمة أولوياتها، دون النظر لجنسه ودينه وعرقه أو أي اعتبارات غير إنسانية.

وأكد أن الإمارات ستواصل تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية للشعب الأفغاني خلال الفترة القادمة لتخفيف الآثار الإنسانية المترتبة على الأوضاع الأفغانية الراهنة.