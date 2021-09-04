البيت الأبيض: بايدن سيزور نيويورك ونيوجيرسي المجاورة الثلاثاء المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس جو بايدن سيزور نيويورك ونيوجيرسي المجاورة الثلاثاء المقبل، لتقييم الأضرار الناجمة عن إعصار "أيدا".



وأصدرت الرئاسة الأمريكية بيانا جاء فيه، أن بايدن سينتقل إلى ماينفيل في نيوجيرسي، وحي كوينز في نيويورك.

ويأتي ذلك بعدما خلفت فيضانات مدمرة مساء الأربعاء 47 قتيلا في المدينة الكبرى ومنطقتها.

وزار جو بايدن لويزيانا، الجمعة، وهي أول ولاية أمريكية ضربها أيدا وتسبب فيها بأضرار كارثية.

واغتنم الرئيس الأمريكي الفرصة للدعوة إلى الوحدة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية التي تزيد من عدد الظواهر الجوية القصوى.

وانتهز الرئيس الديموقراطي الفرصة أيضا للإشادة بمزايا مخططيه الاستثماريين العملاقين، لا سيما في البنية التحتية، واللذين لا يزالان بحاجة إلى نيل موافقة الكونجرس.