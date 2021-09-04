شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قفزت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021، بدعم من الارتفاع العالمي في أسعار المعدن النفيس على خلفية تراجع الدولار.



وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، ليصل إلى 7.977 ألف دينار (58.80 دولار).

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال تعاملات مساء السبت، ليسجل نحو 6.980 ألف دينار (51.45 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، خلال تعاملات اليوم السبت، نحو 5.983 ألف دينار (44.10 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4.653 ألف دينار (34.30 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 3.989 ألف دينار (29.40 دولار).

ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، خلال تعاملات اليوم السبت، لدى التجار ومحلات الصاغة ليصل إلى نحو 248.087 ألف دينار (1829 دولار)، كما قفز سعر الجنيه الذهب في الجزائر، ليسجل نحو 55.841 ألف دينار (411.59 دولار).

صعدت أسعار الذهب اليوم السبت 1.23%، مدعومة بضعف الدولار، فيما يترقب المستثمرون إعلان خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي للبدء في تقليص مشتريات الأصول.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.23% إلى 1833.70 دولار للأوقية مقابل 1812.97 دولار للأوقية (الأونصة) أمس الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع.

ويحوم مؤشر الدولار قرب قاع شهر، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات. وتتجه العملة الأمريكية صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول "نرى تكوين مراكز مسبقا ضئيلا لأشخاص ربما يرغبون في الشراء للاستفادة من تقرير الوظائف غير الزراعية".

وأضاف أن صدور رقم ضعيف "سيكون إيجابيا جدا للذهب، لأنه يعزز التوقعات الأكثر حذرا (لجيروم) باول رئيس مجلس الاحتياطي للاقتصاد الأمريكي.. قد نرى نزولا دون عتبة 1800 دولار إذا حصلنا على قراءة قوية".

وقبل تقرير وزارة العمل للوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره اليوم الجمعة، كشفت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة للمرة الأولى انخفض الأسبوع الماضي، بينما تراجعت عمليات تسريح الموظفين لأدنى مستوياتها في أكثر من 24 عاما في أغسطس/ آب.

وقال باول الأسبوع الماضي إنه إذا استمر نمو الوظائف، فإن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشترياته للأصول هذا العام، لكنه سيظل يتوخى الحذر في اتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار الفائدة.

وبينما يُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة الناجمين عن تدابير التحفيز غير المسبوقة، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تقلص أيضا تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.