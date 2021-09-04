مفوضية اللاجئين تحذر من أزمة إنسانية بأفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أزمة إنسانية كبيرة تلوح في الأفق في ‏أفغانستان، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن وضع الأفغان المستضعفين الذين يبحثون ‏عن مأوى عبر حدود البلاد.‏ وأفاد المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، في مؤتمر صحفي، بأن أزمة النزوح هي داخل أفغانستان، ‏حيث نزح أكثر من 600 ألف أفغاني هذا العام، «80% منهم من النساء والأطفال».‏ وشدد بالوش في نداء للعالم على ألا يصرف انتباهه أو تركيزه عن الأفغان وأفغانستان، وأنه لا يمكن ‏السماح بأن يصبح الوضع في أفغانستان «كارثة إنسانية»، مبينا أن المفوضية لم تشهد مثل هذا ‏التدفق الكبير للاجئين الذين يعبرون الحدود إلى باكستان وإيران من قبل.‏



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