دولة الإمارات تدين استمرار الهجمات الإرهابية لمليشيات الحوثي

محمد الفلاح - السبت 4 سبتمبر 2021

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها لاستمرار الهجمات الإرهابية لمليشيات الحوثي واستهداف المناطق والأعيان المدنية بالسعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خلال طائرات مسيّرة مفخخة موجّهة نحو جنوبي المملكة.



وأكدت دولة الإمارات في بيان لـ"وزارة الخارجية والتعاون الدولي" أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي المدعومة من إيران يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.