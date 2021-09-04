رئيس الوزراء القطري يستقبل وزير الداخلية في الدوحة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

وصل وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، إلى الدوحة، مساء اليوم السبت، في زيارة رسمية إلى دولة قطر.

وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، كما كان في الاستقبال سفير المملكة لدى قطر الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان آل سعود.