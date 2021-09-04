انت الان تتابع خبر تطورات جديدة تخص 'حكومة أفغانستان' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام بأن حركة "طالبان" أرجأت مجددا إعلان حكومة جديدة في أفغانستان، على خلفية أنباء متضاربة عن التطورات الميدانية في ولاية بنجشير.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين في "طالبان" تأكيدهما أن الحركة رغم التوقعات لن تصدر اليوم السبت أي إعلان بشأن تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد قرابة ثلاثة أسابيع من عودتها إلى الحكم.
بدوره، قال مصدر في "طالبان" بحسب وكالة "رويترز" إن الإعلان عن حكومة جديدة سيكون الأسبوع المقبل.
وذكرت "رويترز" ووكالة Pajhwok الأفغانية نقلا عن مصادر في "طالبان" أن رئيس المكتب السياسي للحركة عبد الغني برادر سيترأس الحكومة الجديدة.
بدوره، قال مصدر في "طالبان" بحسب وكالة "رويترز" إن الإعلان عن حكومة جديدة سيكون الأسبوع المقبل.
وذكرت "رويترز" ووكالة Pajhwok الأفغانية نقلا عن مصادر في "طالبان" أن رئيس المكتب السياسي للحركة عبد الغني برادر سيترأس الحكومة الجديدة.
وأشارت "رويترز" إلى أن "الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، ونائب رئيس مكتبها السياسي شير محمد عباس ستانيكزاي من المتوقع أن يتولا مناصب عليا في الحكومة المستقبلية أيضا".