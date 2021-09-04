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التحالف يعلن اعترض طائرات 'حوثية' أطلقت باتجاه السعودية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات الحوثيين واستهدف جنوب المملكة.
وأفاد التحالف، حسب بيان نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، باعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقت باتجاه المملكة.

واتهم التحالف قوات الحوثيين بالإقدام على تصعيد "عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مضيفا: "نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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