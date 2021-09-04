انت الان تتابع خبر التحالف يعلن اعترض طائرات 'حوثية' أطلقت باتجاه السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم السبت، إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات الحوثيين واستهدف جنوب المملكة.