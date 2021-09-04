الإعلام الأمني تعلن اعتقال ستة متهمين بأحداث 'الاسكندرية'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن اعتقال ستة متهمين بأحداث "الاسكندرية" شمالي محافظة بابل.

وقالت الخلية في بيان، إن "القوات الأمنية في محافظة بابل تلقي القبض على ٥ متهمين على خلفية المشاجرة التي حصلت في (حي عداي) بمنطقة القرية العصرية وراح ضحيتها اثنين من طرفي المشاجرة وجرح اخر".

وأضافت "كما القت القبض على متهم اخر حاول هو ومجموعة حرق عدد من المحال في سوق القرية العصرية، وما زالت القوات الأمنية تجري عملية بحث عن بقية المتورطين في هذا الحادث".