مدرب التانجو يطمئن بشأن إصابة ميسي

وتعرض ميسي لتدخل العنيف الذي تعرض له في الانتصار على فنزويلا بنتيجة (3-1)، الخميس الماضي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وأشار سكالوني، إلى إمكانية لحاق ميسي بالمباراة المرتقبة التي ستجمع الأرجنتين بالبرازيل، في التصفيات غدًا الأحد، في تكرار لنهائي كوبا أمريكا هذا الصيف، والذي حسمته الأرجنتين لصالحها.



وقال سكالوني بحسب ما نقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كان هناك حالة من الذعر (عند إصابة ميسي)، لكنه في وضع جيد حاليًا".

وأضاف: "سنرى كيف ستسير التدريبات اليوم، خصوصا أنه اكتفى أمس بالتدريبات الاستشفائية دون لمس الكرة".

وأتم: "سنحصل على التأكيد النهائي بنسبة 100% اليوم، ولكن بشكل عام هو في حالة جيدة".

يذكر أن البرازيل تتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، بينما تتواجد الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

