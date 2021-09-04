العامري يعلن رفضه تعاقد الداخلية مع شركة سعودية

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، رفضه تعاقد وزارة الداخلية مع شركة سعودية وتسليم كل بيانات المرور والمركبات.



وقال العامري في حديث صحافي "نرفض تعاقد وزارة الداخلية مع شركة سعودية كونه يشكل خطرا على أمن البلاد"، مبينا ان "قرار تفويض وزارة الداخلية العراقية التعاقد مع شركة سعودية وتسليم كل بيانات المرور والمركبات خارج الوزارة امر غير مقبول ويعد خرقا أمنيا".



وأضاف، "سنضغط لعدم تفاوض وزارة الداخلية العراقية بالتعاقد مع شركة سعودية وهذه قضية امنية حساسة لا يتم التعامل معها بهذا الشكل".