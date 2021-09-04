مكتب الرئيس الإسرائيلي: هرتسوغ التقى عاهل الأردن الأسبوع الماضي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأسبوع الماضي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”، "التقى الرئيس اسحق هرتسوغ مع ملك الأردن عبد الله الثاني الأسبوع الماضي في قصر الملك".



وأضاف: "في اللقاء الذي عقد بدعوة من العاهل الأردني، بحث هرتسوغ والملك عبد الله القضايا الاستراتيجية العميقة على المستويين الثنائي والإقليمي".

وأشار إلى أن الملك الأردني "التقى مؤخرًا قادة مهمين للغاية، بمن فيهم الرئيس (الأمريكي) بايدن، والرئيس (الروسي) بوتين، والرئيس (المصري) السيسي والرئيس (الفلسطيني) محمود عباس".

وقال: "في اجتماعنا، ناقشنا القضايا الجوهرية في الحوار بين دولتينا، بما في ذلك اتفاقية استيراد المنتجات الزراعية خلال العام، وقضايا الطاقة، والاستدامة وحلول لأزمة المناخ التي يمكننا أن نتقدم بها معًا".

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن "هناك إحساس في المنطقة برغبة في إحراز تقدم، ورغبة في الحديث".

وقال: "إننا نحتفل الآن بمرور عام على توقيع اتفاقات إبراهيم، هذه الاتفاقات خلقت بنية تحتية إقليمية مهمة، وهي اتفاقيات مهمة للغاية، وهي تحويل منطقتنا والحوار داخلها".

وأضاف "لقد سعدت بافتتاح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب في بداية ولايتي، وأنوي التحدث مع رؤساء دول آخرين في المنطقة والالتقاء بهم".

وتابع هرتسوغ: "أتحدث مع كثيرين قادة من جميع أنحاء العالم، كل يوم تقريبًا، بالتنسيق الكامل مع حكومة إسرائيل".

ولفت الرئيس الإسرائيلي إلى أنه "من المهم جدًا لمصالح دولة إسرائيل الاستراتيجية والدبلوماسية إشراك الجميع في الحوار ".