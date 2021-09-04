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واشنطن تدعو طالبان لوقف إطلاق النار.. وتدعم انتخابات العراق

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سامويل واربيرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إنه حان الوقت لوقف إطلاق النار في أفغانستان، متوقعا من طالبان احترام حقوق الإنسان والمرأة.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية مساء السبت، لدينا الإمكانية لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان عبر منظمات غير حكومية.

وحول الاشتباكات التي وقعت في ليبيا مؤخرا، أشار سامويل واربيرغ إلى أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء الاشتباكات في العاصمة طرابلس.

وعن العراق، أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن بلاده ستدعم العملية الانتخابية في العراق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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