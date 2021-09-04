التحالف يدمر 3 طائرات حوثية مسيرة باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء السبت، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وأشار التحالف في بيان إلى أن محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

