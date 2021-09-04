تفجير يستهدف رتلا عسكريا للتحالف الدولي جنوبي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن تفجيراً استهدف رتلاً تابعاً للتحالف الدولي أثناء مروره جنوبي العراق.

وقال المصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم، استهدفت رتلاً لوجستياً تابعاً للتحالف الدولي في أثناء مروره على الطريق السريع في محافظة بابل".



وأضاف أن "التفجير أسفر عن إلحاق أضرار في إحدى العجلات التابعة للرتل، فيما هرعت قوة أمنية لتمشيط المكان والبحث عن المنفذين.

ورغم مقررات الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن بانسحاب القوات القتالية من العراق نهاية العام الحالي، فإن الهجمات ما زالت تستهدف أرتال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتتبنى مليشيات عراقية مسلحة قريبة من إيران تلك الهجمات، بهدف إحراج الحكومة العراقية وإضعاف الدولة.