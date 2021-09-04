شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. زلزال قوته 5.1 درجة يضرب جزر "ساندويتش" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة جزر ساندويتش الجنوبية في المحيط الأطلسي التي تعتبر أرضا بريطانية ما وراء البحار.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 70 كيلومترا تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 59.09 درجة جنوبا، وخط طول 25.75 درجة غربا.

ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر.