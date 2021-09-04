بعد تصريحات السيسي عن العقيدة.. مشادة بين علاء مبارك وفاطمة ناعوت وأشرف السعد على تويتر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

دخل علاء نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مشادة فكرية مع الكاتبة فاطمة ناعوت، ورجل الأعمال أشرف السعد، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن العقيدة.

ونشرت "فاطمة ناعوت" تويتة عبر حسابها نصها كالتالي: "‏طرح الرئيسُ قيمة الوعي والاختيار قائلًا إننا ورثنا عقائدَنا من آبائنا، فالمسلمُ مسلمٌ لأن أبويه مسلمان، والمسيحيُّ مسيحيٌّ لأن أبويه مسيحيان وهلمّ جرا. وعلينا أن نُعيدَ صياغة فهمنا لما ورثنا حتى نكون مؤمنين على حقّ بما نعتقد، لا مجرد تابعين لما ورثنا دون إعمال عقل".

فعلق عليها علاء مبارك قائلًا: "‏‎العقيدة حضرتك ثابتة لا تقبل تحريف ولا تبديل ولا إعادة صياغة لكن على المختصين تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تمس أصول الدين وثوابته فعقيدتنا الإسلامية عقيدة ربانية مصدرها الكتاب والسنة وفهمها يكون بالاعتماد على فهم أهل الصحابة وعلماء الإسلام لانهم اعمق علماً وأدق فهمًا لها".

من ناحية أخرى علق أشرف السعد قائلًا: "‏‎‎صباح الخير أستاذ علاء كلامك جميل مثلك ومثل المرحوم فخامة الرئيس مبارك، لكن اختلف معك في أنك تعتمد على فهم العقيدة على فهم الصحابة وعلماء الإسلام فهم اعتمدوا على عقولهم ونحن لدينا عقول مثلهم لاتختلف عنهم إذا تدبرنا كلام الله والرسول فهو كلام ميسر للجميع سواء عالم أو اُمي".

ليرد علاء مبارك على حديث السعد في تغريدة على تويتر: يعني ربنا سبحانه وتعالى اختار هذه النخبة العظيمة من البشر من الصحابة علمًا وفهمًا ودراية لصحبه نبيه عليه الصلاة والسلام والتبليغ عنه فآمنوا به وصدقوه واتبعوه وبذلوا كل شيء لنشر دعوة الإسلام فاستحقوا عظيم الثواب وخُلد ذكرهم في القران يُتلى إلى يوم القيامة فنقارن عقولنا بعقولهم!.