شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حقق اقتصاد مصر نجاحات عديدة وواجه أزمات جائحة كورونا بمرونة كبيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات متعددة حققها الاقتصاد المصرى على مدار الأعوام الماضية وفى ظل هذه الأيام، إضافة إلى صمود الاقتصاد فى ظل فيروس كورونا وتوابعه، حيث أدت خطة الإصلاح الاقتصادى إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة.

تقرير لمؤسسة ماعت، كشف أن السياسات الاقتصادية السليمة ساعدت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد الكلى والحفاظ على المستثمرين الأجانب فى مصر، وأشارت التقارير الدولية وصندوق النقد الدولة أنه لا تزال التوقعات لمصر قوية، وتحسين أكثر لحياة المواطنين.

وأكد التقرير أن صندوق النقد الدولى توقع أن يرتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر إلى 8,6 مليار دولار فى العالم المالى الحالى، وغيرها من النجاحات الاقتصادية الكبرى، كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل متواصل.