شكرا لقرائتكم خبر عن يوفر فرص عمل ويحافظ على المياه.. تعرف على أهداف المشروع القومى لتبطين الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد مشروع تبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة التى توفر فرص عمل وتساهم فى القضاء على البطالة فحسب التقديرات المبدئية سيوفر المشروع أكثر من نصف مليون فرصة عمل موسمية لمدة عامين. فضلًا عن توفير مبالغ طائلة سنويًا للتطهير والتكريك، ضمان وصول المياه لنهايات الترع.

وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر أنه تستهدف الدولة الوصول لأكثر من 20 ألف كم فى المشروع القومى لتبطين الترع، تستهدف تبطين 2000 كيلومتر سنويًا بما يعنى الانتهاء من المشروع خلال 10 سنوات أى فى نهاية عام 2030.

وتابعت الدراسة أن الامن المائى جزء لا يتجزأ من الامن القومي، لذا تعمل الدولة بجدية على الحفاظ على الموارد المائية وترشيدها ليس فقط فى الترع والمصارف بل فى جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة. كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه فى قطاع مياه الشرب. كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.

ولفتت الدراسة أنه وفقا للأرقام المتاحة فى السنوات الاربع الاخيرة تقدر الموارد المائية بحوالى 76.4 مليار مترمكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى خصة مصر الثابتة من نهر النيل وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة بنسبة بلغت 72.64%. وتُعد المياه الجوفية هى المورد الثانى للمياه العذبة فى مصر وتبلغ الكمية المتاحة منها حوالى 6.9 مليارات متر مكعب نسبة 9.03% من إجمالى الموار ثم تاتى مياه الأمطار فى المركز الثالث وهو مصدر محدود لا يمكن الاعتماد عليه فى مشروعات التنمية الزراعية ونسبته لا تتعدى 1.5% من الموارد المائية. أما بالنسبة للمياه المعالجة فقد بلغت كمية تدوير مياه الصرف الزراعى نحو 11.70مليار متر مكعب بنسبة 15.31% من إجمالى الموارد المتاحة وكمية تدوير مياه الصرف الصحى 1.3مليار متر مكعب سنويا بنسبة 1.7% من اجمالى الموارد المتاحة.