محافظ دمياط تعلن ضوابط امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن هناك متابعة يومية لسير عملية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، والتي بدأت، اليوم السبت، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري.

أضافت المحافظ، في تصريح صحفي، أنها تابعت انتظام العملية الامتحانية، إذ أدى 181 طالبا وطالبة من إجمالي 188 طالبا يحق لهم دخول الامتحانات، اختبار مادة اللغة العربية.

وأشارت إلى أنها تابعت خطة المديرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا ط، والحفاظ على سلامة الطلاب وتنظيم عملية الدخول والخروج باللجان، وتسليم المستلزمات الوقائية، فضلاً عن جاهزية اللجان وتوافر مصادر التهوية.

وشددت "الدكتورة منال عوض، على الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية وارتداء الكمامات، والتعامل مع أي موقف طارئ، وتوفير الأجواء الصحية والآمنة لأداء الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية.