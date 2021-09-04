ألمانيا تعتزم إرسال 2.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لفيتنام

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي - (د ب أ)

تعهدت الحكومة الألمانية بإعطاء فيتنام 5ر2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، لتصبح بذلك أكبر مانح للقاح لفيتنام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفيتنامية اليوم السبت.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم منح عينية فى صورة 75 جهاز تنفس و15 جهاز شاشة متابعة طبية و20 ألف جهاز لقياس نسبة الأكسجين في الدم لفيتنام، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية.

وبالرغم من البروتوكولات الصارمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، سجلت فيتنام اليوم السبت 9521 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالى عدد حالات الإصابة فى البلاد إاى 511 ألفًا و179 إصابة، مع وفاة 12793 شخصًا، وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة فى البلاد.

وحتى الآن، يشكل الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا نحو 5ر2% من جميع المصابين بالفيروس، وهو معدل أعلى من معدل الوفيات في العالم البالغ 4ر0%، بسبب الفقر واكتظاظ نظام الرعاية الصحية.

وأعطت فيتنام جرعة لقاح واحدة من لقاح كوفيد-19 لـ 18 مليون شخص من بين إجمالي عدد السكان البالغ 98 مليون نسمة. وتم تطعيم ما يقرب من 3 ملايين شخص تطعيمًا كاملاً، أي ما يزيد على 3% من السكان.