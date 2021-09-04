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الولايات المتحدة : مقتل أكثر من 40 شخصا بسبب الفيضانات

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اسماعيل عبد الحي - تسببت السيول في مقتل 44 شخصا على الأقل في 4 ولايات شمال شرقي الولايات المتحدة، بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة

 

 مع انحسار الإعصار "ايدا"، والتي تسببت أيضا في غرق السيارات وخطوط المترو في مدينة نيويورك وإلغاء رحلات طيران وفق ما أكده مسؤولون أمريكيون.

 

وحسب "رويترز"، لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى مقتل 9 في ولاية لويزيانا، كما أعلنت ولاية نيو جيرسي مقتل ما لا يقل عن 23 جراء العاصفة.

 

جاءت هذه الخسائر بعد 3 أيام من اجتياح إعصار "أيدا"، أحد أقوى الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، مدمرا مناطق كاملة.

 

(رويترز)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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