لهذه الأسباب أغلقت نيجيريا الاتصالات شمال البلاد

ابوظبي - سيف اليزيد - طلبت هيئة تنظيم الاتصالات في نيجيريا من المشغلين إغلاق خطوط الهاتف المحمول في ولاية "زامفارا" لأسباب أمنية.

يأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن قيود أخرى في المنطقة التي تعاني أعمال عنف.

وقد اختطفت عصابات، معروفة محليا باسم "قطاع الطرق"، 73 طفلا من مدرسة محلية الأربعاء في أحدث عملية خطف جماعي في شمال غرب البلاد.

وقالت هيئة الاتصالات النيجيرية إن "الوضع الأمني السائد في ولاية زامفارا، استلزم إغلاقا فوريا لكلّ خدمات الاتصالات... لمدة أسبوعين".

وأضافت، في رسالة موجهة إلى مشغل اتصالات، أن الإجراء اتخذ "لتمكين الأجهزة الأمنية ذات الصلة (من) تنفيذ الأنشطة المطلوبة لمواجهة التحدي الأمني".

وأكد مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، صحة الوثيقة.

وجاء في رسالة أخرى من مكتب حاكم الولاية إلى وزارة الاتصالات النيجيرية أن ولاية زامفارا طلبت "إغلاقا مؤقتا لشبكات الهاتف المحمول".

وأضافت الرسالة أن "إحدى أكبر العقبات، التي تحول دون مكافحة الإجرام، هي مشكلة المخبرين الذين يستخدمون شبكات الهاتف المحمول للتواصل مع قطاع الطرق بشأن تحركات القوات".