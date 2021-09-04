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البحرين توافق على جرعة منشطة من لقاح كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم السبت، أن السلطات البحرينية وافقت على استخدام جرعة منشطة من لقاح (سبوتنيك-في) للوقاية من فيروس المستجد.
وقالت الوكالة إن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أعلن إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح (سبوتنيك-في) للفئة العمرية البالغة 18 عاماً فما فوق.
كانت البحرين وافقت بالفعل على جرعات منشطة ثالثة من لقاح «فايزر-بيونتك».
وتشهد حالات الإصابة بكوفيد-19 تراجعاً في البحرين ووصلت حالياً إلى 3 في المئة من ذروتها حيث يتم تسجيل 95 إصابة جديدة في المتوسط يومياً وفقاً لتقرير رويترز عن كوفيد-19.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في البحرين، منذ بدء الجائحة، 272709 ووصلت الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 1388.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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