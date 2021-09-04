اصبح جاهزاً لاستقبال المساعدات والرحلات الداخلية.. قطر تعلن إعادة فتح مطار كابول الأفغاني

المنامة - ياسر ابراهيم - قال السفير القطري لدى أفغانستان، سعيد المبارك الخيارين، السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021، إن فريقاً فنياً تمكَّن من إعادة فتح مطار كابول لاستقبال المساعدات، وإن المطار سيكون جاهزاً للرحلات المدنية قريباً.



في تصريح للدبلوماسي القطري لقناة الجزيرة قال إن مدرج الطائرات في مطار كابول تم إصلاحه بالتعاون مع السلطات في أفغانستان. وأشارت القناة أيضاً إلى أن رحلتين داخليتين أقلعتا من كابول إلى مدينتي مزار شريف وقندهار.



كما أكد الخيارين أكد أن العمل جار من أجل إصلاح الأمور الفنية الأخرى، و"قريباً سيتم تشغيل الرحلات الدولية"، مشيراً إلى أنه تم اليوم تشغيل رحلتين مدنيتين داخليتين للطيران الأفغاني إحداهما إلى مزار شريف والثانية إلى قندهار.



إصلاح مطار كابول الدولي

أوضح أيضاً أنه تم إصلاح الرادار وبرج الاتصالات والمدرج وتأمين الأمن داخل وخارج المطار، بالتعاون مع الحكومة الأفغانية، وتابع: "نحن بصدد تقييم الوضع الإداري للمطار وإعادة تشغيله خلال فترة زمنية قصيرة".



مطار كابول مغلق منذ انتهاء جسر جوي ضخم بقيادة الولايات المتحدة لنقل رعاياها ورعايا دول غربية أخرى وأفغان ساعدوا الغرب. وبانتهاء العملية يكون آخر جندي أمريكي قد انسحب من أفغانستان بعد حرب استمرت عشرين عاماً.



مع انتهاء العملية في آخر أغسطس/آب، لم يتسنَّ إجلاء الآلاف الذين أرادوا الخروج من أفغانستان خوفاً على حياتهم في ظل حكم طالبان. ووعدت طالبان بالسماح للراغبين في الرحيل بالعبور الآمن.



بينما كان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في الدوحة يوم الخميس إن البلد الخليجي يجري محادثات مع طالبان ويعمل مع تركيا على تقديم دعم فني محتمل لاستئناف العمليات في مطار كابول.



جولة أمريكية في الخليج "للشكر"

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة 3 سبتمبر/أيلول إن وزير الدفاع لويد أوستن سيتوجه إلى السعودية وقطر والبحرين والكويت الأسبوع المقبل، في جولة "لتوجيه الشكر" للحلفاء والقوات التي ساعدت في الجسر الجوي الضخم الذي نظمته الولايات المتحدة لإجلاء عشرات الآلاف من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد.



يعتزم أوستن السفر يوم الأحد والالتقاء بمسؤولين في المنطقة، فضلاً عن عسكريين أمريكيين وغيرهم من موظفي الحكومة.



كما قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان: "خلال رحلته، سيجتمع الوزير أوستن مع الشركاء في المنطقة ويشكرهم على تعاونهم مع الولايات المتحدة أثناء قيامنا بإجلاء أمريكيين وأفغان ومواطنين من دول أخرى من أفغانستان".



بعد إسدال الستار على أطول حروبها، أقامت الولايات المتحدة على عجل جسراً جوياً لم ينجح في إجلاء آلاف الأفغان الذين تعاونوا معها، كما تخلله تفجير انتحاري خارج مطار كابول أسفر عن مقتل 13 جندياً أمريكياً وعشرات الأفغان.



فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم إنه سيسافر إلى قطر يوم الأحد للاجتماع بمسؤولي البلد العربي وتوجيه الشكر لهم على ما قدموه من مساعدة خلال عملية الإجلاء.

المصدر: وكالات + الجزيرة