العراق.. اعتقال 17 سوريا دخلوا البلاد بطريقة “غير قانونية”

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 07:27 مساءً - منذ 12 دقيقة

اعتقلت قوات الأمن العراقية، السبت، 17 مواطنا سوريا بتهمة دخول الأراضي العراقية بطريقة “غير قانونية”.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نشر على تويتر إن عملية الاعتقال جرت بعد “نصب سيطرة مفاجئة شمال قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين”، مشيرة إلى أن المعتقلين سلموا “إلى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم”.

وأضافت أن قوة من “فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية مع قسم استخبارات الفرقة التابع إلى وكالة الاستخبارات الاتحادية وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني” هم من نفذوا عملية الاعتقال.

ومنذ مطلع العام الجاري أعلنت السلطات العراقية في أكثر من مناسبة احباط محاولات سوريين للتسلل عبر الأراضي العراقية.

ففي يونيو الماضي تم الإعلان عن اعتقال عائلة سورية مكونة من 8 أشخاص حاولت التسلل إلى العراق، فيما ألقي القبض على 11 شخصا يحملون الجنسية السورية في فبراير الماضي أثناء محاولتهم التسلل من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية.