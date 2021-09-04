الجامعة العربية تعلن استعدادها للوساطة بين بين الجزائر والمغرب

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 07:27 مساءً - منذ 39 دقيقة

قالت الجامعة العربية اليوم السبت، إنها مستعدة للوساطة بين الجزائر والمغرب في حال وافق الطرفان، وذلك بعد قطع العلاقة الدبلوماسية بين البلدين.

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير “حسام زكي” قال: “أعربنا عن استعدادنا للوساطة بين الجزائر والمغرب في حال وافق الطرفان”.

وأعلن وزير الخارجية الجزائري “رمطان لعمامرة” عن قطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، إلا أن القنصليات ستستمر في مباشرة عملها التقليدي دون أن تتجاوز حدودها”. متهما إياها بـ”استهداف أمن الجزائر” من خلال “أعمال شعدائية”.

بدورها أعربت المملكة المغربية عن أسفه لقرار الجزائر، معتبرا أنه “غير مبرر”، مشددا على أن الاتهامات غير صحيحة.

يذكر أن الجزائر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وذلك في قرار سيادي ومؤسس، بسبب الاعتداءات المتكررة والتي أضحت معروفة لدى الجميع.

وكانت العلاقات بين الرباط والجزائر شهدت خلال الأسابيع الماضية، توتراً دبلوماسياً، بعد أن قام المندوب المغربي بتوزيع مذكرة في نيويورك على مندوبي دول عدم الانحياز تضمنت خريطة الجزائر من دون منطقة القبائل.

كما تصاعد التوتر بعد اتهام مجلس الأمن القومي في الجزائر، برئاسة تبون، المغرب بدعم حركة “الماك” الانفصالية التي تدعو لاستقلال منطقة القبائل، وقرر الأسبوع الماضي “إعادة النظر في العلاقات” مع المغرب، بعد شهر على قرار الجزائر استدعاء سفيرها من الرباط، ورفض المغرب تقديم توضيحات طالبت بها الجزائر بشأن موقف المندوب المغربي في الأمم المتحدة.