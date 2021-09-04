علماء: إمكانية إنشاء لقاح ضد جميع متحورات كورونا الحالية والمستقبلية

■ أبوظبي تستقبل المسافرين المطعمين دون حجر صحي

■ الجزائر تستعد لأكبر حملة تطعيم

■ بريطانيون ينصحون بعدم تطعيم الأطفال الأصحاء بين 12 و15عاما

■ أميركا ترصد 2.7 مليار دولار لتعزيز إنتاج اللقاحات

■ نيوزيلندا تسجل أول وفاة بسلالة دلتا

■ الفلبين ترفع حظر دخول المسافرين من 10 دول

سنغافورة ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

اكتشف علماء في سنغافورة أن أولئك الذين تم تطعيمهم بلقاح “فايزرـ بيونتك” يطورون أجساما مضادة فعالة يمكنها تحييد ليس فقط فيروس “سارس كوف2”، ولكن أيضًا “سارس كوف1”، بالإضافة إلى فيروسات كورونا الحيوانية الأخرى التي يمكن أن تسبب العدوى للبشر. ووفقًا لمؤلفي دراسة اجريت في المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة ونشرت نتائجها في مجلة “نيو إنجلاند جورنال أو ميديسين” الطبية، فإن هذا يثبت إمكانية إنشاء لقاح عالمي مع مجموعة واسعة من الإجراءات ضد جميع فيروسات كورونا قاطبة. وقد قام مؤلفو الدراسة بتحليل طيف الجسم المضاد الذي تم تطويره بعد التطعيم ضد “كوفيد19” لدى أولئك الذين عانوا من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا القديم “سارس كوف1” في عام 2003. لذلك، اقترح المؤلفون أن لقاحات مثل “ فايزر ـ بيونتك” يمكن أن تكون فعالة ضد جميع مسببات الأمراض في هذه المجموعة، بما في ذلك تلك التي تنتشر حتى الآن فقط بين الحيوانات مثل الخفافيش والبانجولين والسحالي والزباد. ويجري العلماء حاليًا دراسة تجريبية لتطوير لقاح من الجيل الثالث ضد فيروسات كورونا المختلفة. وقد أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 8ر219 مليون حتى صباح أمس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 4ر5 مليار جرعة.

خليجيا، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الجمعة، أن الإمارة ترحب بالمسافرين الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا من جميع أنحاء العالم، وغير المطعمين من الجهات المدرجة في “القائمة الخضراء”، دون حجر صحي بداية من اليوم الأحد. في مصر سجلت وزارة الصحة ارتفاعًا جديدًا لإصابات “كوفيد 19” لتصل لمعدلات نهاية يونيو الماضي، متجاوزة الـ 300 حالة يوميا، فيما تسعى الحكومة المصرية للتوسع في تلقي اللقاح خاصة وسط قطاع التعليم قبل بدء العام الدراسي. الى ذلك، تستعد الحكومة الجزائرية لموسم دخول الدراسة بما وصفته “أكبر حملة تطعيم وطنية”، ضد فيروس كوفيد19. وذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية أن وزارة الصحة الجزائرية بدأت أمس أكبر حملة وطنية للتطعيم ضد كوفيد 19، التي سيستفيد منها أكبر عدد من المواطنين الجزائريين وخاصة الموظفين لضمان دخول اجتماعي ومدرسي هادئ وآمن.

في سوريا قال مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة توفيق حسابا، أنه لم يتم حتى الان تسجيل إصابات للمتحور “دلتا” في سوريا.

دوليا، قال خبراء في اللقاحات ببريطانيا إنهم لا يوصون بتطعيم جميع من هم بين 12 و15 عاما بلقاحات الوقاية من فيروس كورونا وإنهم يفضلون نهجا حذرا بالنسبة للأطفال الأصحاء بسبب أثر جانبي نادر هو التهاب في القلب. من جهته أعلن فريق الرئيس الأميركي جو بايدن لمكافحة فيروس كورونا عن تخصيص الحكومة الأميركية 2.7 مليار دولار لتعزيز عمليات إنتاج اللقاحات المضادة للفيروس. بدورها سجلت نيوزيلندا أول حالة وفاة بسلالة دلتا من فيروس كورونا و20 إصابة يومية أخرى كلها في أوكلاند مركز تفشي المرض.

آسيويا، ذكرت الحكومة الفلبينية أنه سيتم رفع حظر على دخول المسافرين من عشر دول الأسبوع المقبل، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بسبب سلالة “دلتا” شديدة العدوى.