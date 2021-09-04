الدفاع المدني تسيطر على حريق المحال التجارية في بابل: واجهنا صعوبة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن سيطرتها على حادث حريق اندلع داخل خمسة محلات تجارية متنوعة النشاط التجاري في منطقة حي عداي القرية العصرية شمال محافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها لاقت صعوبات كبيرة بسبب تجمهر المواطنين حتى استعانت بالقوات الامنية الماسكة للأرض بغية التدخل السريع واخماد الحريق وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".



وبينت، أن "الحريق كان متعمدا بسبب نزاع عشائري بعد مصرع شخصين واصابة الثالث في مدينة الاسكندرية".