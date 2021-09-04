شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين ترفع حظر دخول المسافرين من 10 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الحكومة الفلبينية اليوم السبت أنه سيتم رفع حظر على دخول المسافرين من عشر دول الأسبوع المقبل، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بسبب سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

وقال المتحدث الرئاسي، هاري روك إنه سيتم رفع قيود الدخول على المسافرين من الهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا ونيبال والإمارات وعمان وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا في السادس من أيلول/سبتمبر الجاري.

وأضاف أن "المسافرين الدوليين القادمين من الدول المذكورة أعلاه، يتعين عليهم ، مع ذلك، الامتثال لبروتوكولات الدخول والاختبار والحجر الصحي".