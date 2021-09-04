مونتريال ـ رويترز: أظهرت استطلاعات للرأي تقهقر رئيس الوزراء الكندي الليبرالي جاستن ترودو قبل انتخابات مبكرة دعا إلى إجرائها على أمل أن تؤدي طريقة تصديه لأزمة كوفيدـ19إلى الفوز.

وكان ترودو قد دعا في الشهر الماضي إلى إجراء الانتخابات في 20 سبتمبر قبل عامين من الموعد المحدد. وكان الليبراليون متقدمين في ذلك الوقت بشكل كبير وبدا من المرجح أن يستعيدوا الأغلبية في البرلمان التي خسروها في 2019. وهاجم المنافس الرئيسي وزعيم حزب المحافظين إيرين أوتول رئيس الوزراء مرارا لدعوته لإجراء الانتخابات أثناء الجائحة. وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي تراجع فرص الليبراليين مع تزايد استياء الناخبين من ترودو (49 عاما) الذي يتولى السلطة منذ عام 2015. وقال أحد المخططين الاستراتيجيين الليبراليين إن الدعوة إلى الانتخابات المبكرة جاءت بنتائج عكسية مع نظر الناخبين إليها على أنها “خطأ” و “جشع”.

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج عكسية لانتخابات كندا المبكرة على رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.