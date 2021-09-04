أفغانستان: مؤتمر أممي لجمع الأموال 13 الجاري.. وتوقعات بتمويل أميركي

أحمد مسعود يتعهد بمواصلة قتال طالبان

نيويورك ـ كابول ـ وكالات: تعقد منظمة الأمم المتحدة اجتماعا كبيرا لجمع التبرعات في جنيف يوم 13 سبتمبر للمساعدة في التصدي للأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان أصدره يوم الجمعة إن “المؤتمر سيطالب بزيادة سريعة في التمويل لاستمرار العملية الإنسانية لإنقاذ الحياة، والدعوة إلى وصول إنساني كامل وبدون عراقيل لضمان استمرار حصول المواطنين الأفغان على الخدمات الأساسية التي يحتاجونها”.

وكان بابار بالوش المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين قد دعا العالم في وقت سابق إلى عدم صرف انتباهه أو تركيزه بعيدا عن المواطنين الأفغان وأفغانستان. وحذر بالوش “لا يجب أن نسمح بأن يتحول هذا الوضع إلى كارثة إنسانية”.

من جانبهم قال مساعدون بالكونجرس إنه من المرجح أن يمول الكونجرس الأميركي وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات التي تقدم مساعدات إنسانية لأفغانستان لكن لا توجد بشكل فعلي فرصة لأن يمول بشكل مباشر حكومة جديدة بقيادة طالبان. وكانت الولايات المتحدة من الممولين الرئيسيين لأفغانستان منذ غزوها عام 2001 للإطاحة بنظام طالبان وقامت بتخصيص نحو 130 مليار دولار للأمن والحوكمة والتنمية والاحتياجات الإنسانية.

يأتي ذلك فيما أعلن أحمد مسعود زعيم ما يسمى زعيم ما يسمى “جبهة المقاومة الوطنية لأفغانستان” أنه سيواصل القتال.

وكتب أحمد مسعود، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) “لن نتخلى أبدا عن القتال من أجل الله والحرية والعدالة”.

جاءت تصريحات مسعود، ردا على ما يبدو على تقارير غير مؤكدة بأن “وادي بانشير” وهو الإقليم الوحيد، الذي لا تسيطر عليه حركة طالبان، تم السيطرة عليه وأن زعماء المقاومة فروا. وفي مقطع فيديو، نشر الليلة قبل الماضية، ذكر النائب الأول السابق لرئيس أفغانستان، أمر الله صالح، الذي يقول إنه يقيم حاليا في إقليم بانشير، مسقط رأسه، إن المقاومة ضد طالبان مستمرة.