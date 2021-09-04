نيوزيلندا بصدد تجريم التخطيط لشن هجوم إرهابي

ولنجتون ـ رويترز: تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بتشديد قوانين مكافحة الإرهاب هذا الشهر بعد أن طعن متشدد معروف لدى السلطات وأصاب سبعة أشخاص في سوبر ماركت.

وقتلت الشرطة المهاجم البالغ من العمر 32 عاما بالرصاص بعد لحظات من بدء طعنه الناس يوم الجمعة. والمهاجم سريلانكي أدين وسجن ثلاث سنوات تقريبا قبل الإفراج عنه في يوليو.

وقالت أرديرن في وقت سابق إن الرجل استلهم أفكاره من تنظيم داعش وكان يخضع لمراقبة الشرطة بشكل مستمر.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي “ألتزم ، بمجرد استئناف البرلمان ،باستكمال هذا العمل – وهذا يعني العمل على إقرار القانون في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز نهاية هذا الشهر”.

ويجرم مشروع قانون مكافحة الإرهاب التخطيط والتحضير الذي قد يؤدي إلى هجوم إرهابي وسد ما يصفه المنتقدون بثغرة تسمح للمخططين بالبقاء أحرارا.

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