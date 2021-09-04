إيران تستنكر عقوبات أميركية

طهران ـ رويترز: استنكرت إيران عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على أربعة إيرانيين بسبب مخطط مزعوم لخطف صحفية أميركية من أصل إيراني قائلة إن الخطوة تعكس “إدمان”واشنطن للعقوبات.

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