الشرطة تطيح بشخصٍ حاول ارتكاب جريمة قتل شرقي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، القبض على شخص حاول الشروع بارتكاب جريمة قتل، شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "شرطة بغداد مركز شرطة الرافدين/ مدينة الصدر ألقت القبض على شخص حاول الشروع بارتكاب جريمة قتل وبحوزته مسدس نوع كلوك ورمانة يدوية وكمية من المخدرات وادوات تعاطي".



وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، مبينة أنه "تم تكريم المفرزة القابضة من قبل قائد شرطة بغداد".

