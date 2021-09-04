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تفاصيل لقاء الحلبوسي ووزير الداخلية السعودي

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع وزير الداخلية السعودي، تنفيذ الاتفاقيات بين بغداد والرياض.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء تمتين العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، والتعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين البلدين، وإدامة التنسيق في المجالات كافة".

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، "أهميةَ الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، ودعم العراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار".

من جهته، عبَّر وزير الداخلية السعودي عن "دعم المملكة العربية للعراق وبتوجيهٍ من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد ، والتعاون في جميع المجالات، من أجل تحقيق الاستقرار، مؤكداً أن استقرار العراق سينعكس إيجاباً على المملكة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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