عملية إرهابية في عدن تكشف ارتباط "القاعدة" بمليشيات الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شيعت قيادات عسكرية جنوبية في ألوية الدعم والإسناد وألوية العمالقة اليوم، القائد موسى المشدلي الذي قتل في عملية إرهابية بعدن ظهر السبت.

وشهدت مديرية دار سعد بمحافظة عدن ظهر اليوم، عملية إرهابية استهدفت بعبوة ناسفة، سيارة قائد جبهة الحازمية في محافظة البيضاء موسى المشدلي الذي قتل على الفور في الانفجار، وأصيب مرافقيه.



وقال بيان صادر عن ألوية الدعم والإسناد، إن العميد محسن الوالي قائد قوات الأحزمة الأمنية، والعميد رائد الحبهي قائد اللواء الأول عمالقة، وعدد من العسكريين والأمنيين شاركوا في تشييع القائد المشدلي .

وأكد البيان أن القائد موسى المشدلي، يعد من أبرز القادة العسكريين البارزين الذين يقاومون صلف مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة البيضاء جبهة الحازمية.

وأشار البيان إلى علاقة تنظيم القاعدة الإرهابي ومليشيات الحوثي بالعملية التي استهدفت قائد جبهة الحازمية، وأكد أن المليشيات لها أيادِ تحركها في المناطق المحررة لاستهداف الرجال المخلصين الذين يتصدون لها.

وتشهد جبهة الحازمية في محافظة البيضاء مواجهات عنيفة منذ شهرين بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية ومليشيات الحوثي الانقلابية.

وتأتي عملية اغتيال القائد المشدلي لتؤكد الارتباط الوثيق بين مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي، حيث ينفذ التنظيم عمليات إرهابية لصالح مليشيات الحوثي في المناطق المحررة.