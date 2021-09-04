السلاح.. اشتباكات طرابلس تكشف عقبة استقرار ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلاح يرفع منسوب التناحر بين مليشيات طرابلس الليبية وسط تساؤلات عن سبل معالجة "العقبة الحقيقية" بوجه استقرار ليبيا.

وفجر الجمعة، اندلعت اشتباكات دامية بين مليشيات متناحرة في منطقة صلاح الدين وطريق السدرة جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وفي الوقت الذي نددت فيه الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي باشتباكات يعتبرها الأعنف منذ عام، أعلنت السلطات الليبية عقد جلسة مساءلة اليوم السبت للتحقيق في ما حدث.



صراع لا يعتبر مستجدا بل تشكل أحداث الجمعة إحدى حلقاتها الأكثر عنفا بين مليشيات مسلحة تتقاتل فيما بينها على النفوذ والأراضي، ما يضع تساؤلات حول خارطة الطريق الأممية في ليبيا، وكيفية عبور البلد الأفريقي لفترة مقبلة ستكون صعبة بلا شك، وسط كمية من السلاح وصفت بـ"المهولة" بحوزة المليشيات غير النظامية.

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”الخليج 365” استطلعت آراء محللين ليبيين حول أزمة السلاح في ليبيا، وكيفية مواجهتها، والخطوات التي من شأنها التقليل من الآثار الوخيمة لانتشار السلاح بين المليشيات في طرابلس.

أزمة السلاح

الخبير العسكري سليمان بوعرقوب البرعصي، يرى أن "جمع السلاح يحتاج إلى إرادة وطنية وقوة عسكرية موحدة"، مشيرًا إلى أن السلاح انتشر في بداية العقد الماضي بشكل "رهيب" بالمنطقة الشرقية من ليبيا، إلا أن جهود الجيش الوطني والأجهزة الأمنية قللت من نسبة انتشاره بشكل كبير.

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وفي حديث لـ"الخليج 365"، أكد البرعصي أن العاصمة التشادية نجامينا شهدت أحداثًا مشابهة لليبيا في عام 1991، إلا أن رئيسها حينها إدريس إديبي تمكن من استرداد كافة الأسلحة وتفكيك المجموعات المسيطرة عليها، لافتا إلى أن ليبيا في حاجة إلى مثل تلك الخطوة.

وفيما قال إن المرتزقة والمليشيات هم أقل الأخطار على ليبيا، كونهم لا يملكون عقيدة تمكنهم من الاستمرار في حال نفذت مصادر دخلهم، حذر من أن مشكلة السلاح كانت وستظل العقبة الحقيقية التي تواجه البلد الأفريقي.

سيطرة تركية

من جانبه، قال سعيد أبو الخيرات القيادي بالحركة الوطنية الليبية، إن العاصمة طرابلس أصبحت تحت سيطرة الأتراك بشكل كامل، مطالبًا البعثة الأممية بتنفيذ الضمانات التي وضعتها للحل السياسي متمثلة في إخراج المرتزقة والقوات التركية.

وقال أبو الخيرات، لـ"الخليج 365"، إن "المليشيات المسلحة ترفع في كل نزاع غطاء الستر عن بعضها لتفضح عمالتها وتخابرها مع العناصر الأجنبية".

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وأضاف أن اللجنة العسكرية مطالبة بسرعة التحرك لحماية المدنيين في طرابلس التي تحولت إلى ميدان عسكري تصفي فيه المليشيات الحسابات فيما بينها، محذرًا من استمرار تجاهل الملفات الأمنية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار أي اتفاق سياسي أو اقتصادي.

مشكلة أمنية

أما المحلل الليبي عبدالله الخفيفي، فقال إن اللجنة العسكرية الليبية (5 + 5) يعول عليها كثيراً، كون المشكلة في ليبيا أمنية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن دمج المليشيات كأفراد في المؤسسة العسكرية يظل التحدي الأكبر أمام اللجنة.

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وأكد الخفيفي، لـ"الخليج 365"، وجود ما وصفه بـ"تعنت" التشكيلات المسلحة، مطالبًا البعثة الأممية في ليبيا بدعم خطوة إدماج تلك العناصر، واتخاذ إجراءات "رادعة" ضد من يرفض الانضمام للجيش.

وأشار إلى أن اتفاق جنيف والذي كان ينص على تجميد الاتفاقيات العسكرية، رفضه رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" الإخواني خالد المشري، بزعم أنه لا يمكن المساس بالاتفاقيات مع تركيا، إلا أن اللجنة العسكرية ماضية في اتخاذ قرارات وصفها بـ"المهمة" ومرحب بها.