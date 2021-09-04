محافظ الشرقية يستقبل محمد الزيات الفائز بميدالية فضية ببارالمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، البطل محمد الزيات ابن مدينة ديرب نجم لحصوله على الميدالية الفضية في بارالمبياد طوكيو ٢٠٢٠، ليصبح أول مصري وعربي وأفريقي يفوز بميدالية بارالمبية في منافسات البارا تايكوندو.

يذكر أن البطل محمد الزيات قد شارك مع المنتخب المصري للباراتيكوندو في العديد من البطولات القارية من أبرزها بطولة إفريقيا بالمغرب في فبراير 2020 التي فاز خلالها بالمركز الأول ليحصد بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو ويحصل على الميدالية الفضية.