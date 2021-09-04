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روسيا تعلن استعدادها بيع مقاتلات "سو-35" للصين

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- أ ش أ:

أبدت روسيا، السبت، استعدادها بيع مقاتلات "سوخوي- 35" الحربية متعددة الاستخدامات إلى الصين.

وقال مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوجايف - أثناء المنتدى الاقتصادي الشرقي، حسبما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "حتى اليوم، لم نتلق أي طلبات جديدة من الصين لشراء دفعات إضافية من مقاتلات سو-35.. وفي الوقت نفسه، روسيا مستعدة لمزيد من التعاون مع الجانب الصيني في هذا الصدد عند تلقيها طلبات شراء".

ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية بين 2 إلى 4 سبتمبر بمؤتمرات واجتماعات وجها لوجه وعبر الإنترنت، ويتناول بشكل رئيسي الفرص الجديدة لدول أقصى الشرق في العالم المُتغير".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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