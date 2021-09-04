وزير الداخلية يصل العراق في زيارة رسمية

وصل وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، إلى جمهورية العراق في زيارة رسمية.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار بغداد الدولي وزير الداخلية في جمهورية العراق الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية.
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